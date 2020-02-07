Депутаты охраняют трибуну парламента

Этим депутаты хотят предотвратить блокировку президиума и трибуны парламента.

7 февраля, в пятницу, народные депутаты партии «Слуга Народа» охраняют трибуну и президиум Верховной Рады, чтобы не допустить блокирования со стороны оппозиции, как это случилось накануне.

Благодаря этому, Разумков беспрепятственно зашел на свое место и объявил открытым утреннее заседание парламента. Всего в зале зарегистрировались 286 народных депутатов.

На сегодняшнем заседании кроме вопросов к правительству Рада планирует продолжить рассмотрение законопроекта о рынке земли.

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