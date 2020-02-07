Президент Китая объявил «народную войну» коронавирусу
Си Цзиньпин сообщил, что страна отреагировала на вспышку всеми имеющимися силами.
Президент Китая Си Цзиньпин объявил «народную войну» коронавирусу, заявив, что страна отреагировала на вспышку всеми силами и «самыми строгими мерами профилактики и контроля». Об этом сообщает Reuters.
Также Цзиньпин в пятницу, 7 февраля, в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Китай делает все возможное, чтобы сдержать распространение коронавируса, который убил почти 640 человек.
По словам Цзиньпина, Китай постепенно добивается успехов и уверен, что сможет победить эпидемию без долгосрочных последствий для экономического развития. Такие слова президента прозвучали на фоне заявлений центрального банка Китая, который пообещал усилить поддержку экономики, чтобы смягчить последствия вспышки.
В это же время, в социальных сетях страны нарастает гнев, связанный со смертью 34-летнего врача-офтальмолога Ли Вэньляна из Ухани, который также стал жертвой коронавируса.
Ли был одним из восьми человек, которым местные власти запретили предупреждать людей о вспышке вируса в самом начале.
Многие пользователи соцсетей называют Ли героем, обвиняя власти в некомпетентности и недостаточной реакции на вспышку в начале.
«Зажги свечу и воздай должное герою», – написал пользователь платформы Weibo.
Некоторый китайские СМИ также назвали умершего врача героем, который «хотел говорить правду», но очень быстро обсуждение смерти Ли подверглось цензуре.
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