Великобритания планирует отменить санкции в отношении РФ и Украины

В ведомстве отметили, что антидемпинговые пошлины снимут с украинских бесшовных труб из железа и стали. При этом сохранятся пошлины на прокат горячекатаный.

Также ограничения планируют снять и для товаров из РФ, в том числе, на алюминиевую фольгу, трубы бесшовные и трубы из железа или стали, трубопроводную арматуру из железа и стали, мочевину и нитрат аммония.