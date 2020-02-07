Великобритания планирует отменить санкции в отношении РФ и Украины
Великобритания отменила некоторые антидемпинговые и антисубсидирующие торговые ограничения в Евросоюзе, после их пересмотра.
Об этом сообщает сайт правительства государства.
В ведомстве отметили, что антидемпинговые пошлины снимут с украинских бесшовных труб из железа и стали. При этом сохранятся пошлины на прокат горячекатаный.
Также ограничения планируют снять и для товаров из РФ, в том числе, на алюминиевую фольгу, трубы бесшовные и трубы из железа или стали, трубопроводную арматуру из железа и стали, мочевину и нитрат аммония.
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Он оставил заряженный пистолет, а также свой паспорт и паспорт Дэвида Кэмерона в туалете самолета British Airways, летевшем из Нью-Йорка в Лондон.
Об этом заявили в полиции Великобритании.
В пятницу, 31 января, Великобритания выходит из Евросоюза.