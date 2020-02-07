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Главная » Украина » Экономика
13:25 07 Февраля 2020 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

Великобритания планирует отменить санкции в отношении РФ и Украины

Великобритания отменила некоторые антидемпинговые и антисубсидирующие торговые ограничения в Евросоюзе, после их пересмотра.

Об этом сообщает сайт правительства государства.

В ведомстве отметили, что антидемпинговые пошлины снимут с украинских бесшовных труб из железа и стали. При этом сохранятся пошлины на прокат горячекатаный.

Также ограничения планируют снять и для товаров из РФ, в том числе, на алюминиевую фольгу, трубы бесшовные и трубы из железа или стали, трубопроводную арматуру из железа и стали, мочевину и нитрат аммония.

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Тэги: Великобритания

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