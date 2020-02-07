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Главная » Мир » Политика
13:08 07 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

РосСМИ: «Беглый Азаров занял половину Рублевки»

Беглый экс-премьер-министр Украины очень хорошо живет в Московском регионе.

По данным издания Проект, которое посвятило расследование тому, кто из политиков постсоветских стран обрел приют на элитной Рублевке, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, бежавший в Россию весной 2014 года, взял в бессрочную аренду у государства почти 50 соток земли в селе Петрово-Дальнее.

Участок, выделенный Азарову, находится в собственности РФ, и им распоряжался «Оздоровительный комплекс Рублево-Успенский» Управделами президента Путина. В данных Росреестра указано, что земля была выделена экс-премьеру на основании некоего официального «письма», но не указано, чьего авторства.

Нельзя сказать, что бывший премьер был вынужден арендовать этот участок, потому что испытывает недостаток в жилье. Жена Азарова в 2014 году приобрела участок площадью 15 соток с домом в 1,1 тыс. кв метров как раз по соседству. Аналогичные по площади участок и дом в Петрово-Дальнем стоят около 370 млн рублей. Но и это не вся недвижимость семьи Азаровых на Рублевке. В том же году владелицей 99 соток и дома в поселке Жуковка стала Лилия Азарова — невестка экс-премьера, супруга сына Николая Азарова Алексея. На Украине тот является фигурантом уголовного дела о получении взятки. Участок такой же площади с особняком в Жуковке сейчас продается за 1,2 млрд рублей.

Тем временем итальянская Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Алексея Азарова, который приобрел в этой европейской стране шикарную виллу за миллионы, полученные в виде взятки.

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Тэги: Россия, недвижимость, Рублевка, николай азаров

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