В спальном районе Мукачево развязалась перестрелка. Есть раненые.
В закарпатском городе произошло что-то похожее на очень плохой боевик.
Сообщение о перестрелке на улице Сеченова в микрорайоне Росвыгово поступило на пульт дежурного Мукачевского отдела полиции 7-го февраля в 9-30. По словам очевидца, на улице стреляют из оружия, в том числе и автоматического, есть раненые.
К моменту прибытия правоохранителей обе стрелявшие стороны находились либо в бегах, либо в больницах. Состояние одного раненного крайне тяжелое, он госпитализирован в реанимационное отделение.
По предварительным данным, перестрелка возникла между мужчинами-автомобилистами. Позже речь зашла о киллере, выжидавшем в засаде группу мужчин на автомобилях. «Киллер» в красной куртке сначала стрелял из автомата или карабина, а затем, забросив его за забор, продолжил стрельбу из пистолета. Когда все патроны закончились, он скрылся. Сейчас его мотивы и личность устанавливают оперативники.
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