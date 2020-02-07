НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Общество
17:14 07 Февраля 2020 Просмотров 30   КомментариевКомментарии

Украина ведет переговоры с Китаем об эвакуации украинцев

На эвакуацию ожидают около 50 украинцев.

Киев ведет переговоры с властями Китая о разрешении на эвакуацию граждан Украины из китайского Уханя, где произошла вспышка нового вида коронавируса. Об этом на брифинге заявил исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Кузина, в настоящее время на эвакуацию из охваченного коронавирусом китайского города ожидают около 50 украинцев.

«Запланирован рейс из города Ухань для вывоза граждан Украины. В настоящее время осуществляется налаживание процессов и процедур для получения разрешения от руководства КНР», – сказал он.

Он добавил, что детали эвакуации украинцев будут объявлены на брифинге в понедельник, 10 февраля.

Источник:
Тэги: эвакуация

Новости по теме

Китай согласился эвакуировать украинцев из Уханя

Украинское посольство получило предварительное согласие властей Китая на эвакуацию граждан Украины из Уханя.

ВОЗ не рекомендует эвакуировать иностранцев из Китая

В Китае продолжают находится десятки тысяч иностранцев, в том числе и украинцы, которые не могут покинуть страну из-за эпидемии корона вируса.

В Одессе приступили к принудительной эвакуации экипажа севшего на мель танкера Delfi

Из-за непогоды спасатели не могут подплыть к судну.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы