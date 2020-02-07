Украина ведет переговоры с Китаем об эвакуации украинцев
На эвакуацию ожидают около 50 украинцев.
Киев ведет переговоры с властями Китая о разрешении на эвакуацию граждан Украины из китайского Уханя, где произошла вспышка нового вида коронавируса. Об этом на брифинге заявил исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин, передает корреспондент РБК-Украина.
По словам Кузина, в настоящее время на эвакуацию из охваченного коронавирусом китайского города ожидают около 50 украинцев.
«Запланирован рейс из города Ухань для вывоза граждан Украины. В настоящее время осуществляется налаживание процессов и процедур для получения разрешения от руководства КНР», – сказал он.
Он добавил, что детали эвакуации украинцев будут объявлены на брифинге в понедельник, 10 февраля.
Новости по теме
Украинское посольство получило предварительное согласие властей Китая на эвакуацию граждан Украины из Уханя.
В Китае продолжают находится десятки тысяч иностранцев, в том числе и украинцы, которые не могут покинуть страну из-за эпидемии корона вируса.
Из-за непогоды спасатели не могут подплыть к судну.