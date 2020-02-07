Город в Австралии подвергся нашествию летучих мышей
Тем не менее, летучие мыши защищены в Австралии законом. Местные власти говорят, что пытаются «убедить» животных вернуться в их природную среду обитания.
Сотни тысяч летучих мышей кружат над городом Ингам в штате Квинсленд.
Летучих мышей в настоящее время численно больше, чем жителей города, и люди не знают, что с этим делать, сообщает BBC.
Мыши вызвали хаос в городе, жители жаловались на вонь, грязь и шум.
Тем не менее, летучие мыши защищены в Австралии законом. Местные власти говорят, что пытаются «убедить» животных вернуться в их природную среду обитания.
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