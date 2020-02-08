Трамп снял с должности посла США в Евросоюзе
Посол США в ЕС Гордон Сондленд давал показания в Конгрессе по Ukrainegate.
Он рассказал о намерении Трампа шантажировать Киев военной помощью. Теперь глава Белого дома снял дипломата с должности.Президент США Дональд Трамп снял с должности посла страны в Евросоюзе Гордона Сондленда. Дипломата уведомили о решении главы Белого дома, которое вступило в силу немедленно, пишет американское издание The New York Times в пятницу, 7 февраля, со ссылкой на заявление посла.
Сондленд являлся одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте Трампа. Так, в ноябре 2019 года в ходе выступления в Конгрессе США дипломат заявил, что глава Белого дома поставил военную помощь Киеву в зависимость от проведения в Украине расследования в отношении своего вероятного соперника на предстоящих президентских выборах Джозефа Байдена.
Уволен сотрудник СНБ Виндман – свидетель беседы Трампа с Зеленским
Несколькими часами ранее свою должность покинул сотрудник Совета по национальной безопасности США и эксперт по Украине Александр Виндман, сообщил его адвокат. Виндман, присутствовавший при июльском телефонном разговоре Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, также давал показания в Конгрессе.
Сенат США не поддержал импичмент Дональда Трампа
Беседа двух президентов привела к громкому политическому скандалу в Соединенных Штатах и стала причиной запуска процедуры импичмента главы государства. Члены Сената США 5 февраля проголосовали против объявления импичмента. Для него были необходимы две трети голосов в 100-местном Сенате, большинство мест в котором занимают соратники главы Белого дома по Республиканской партии.
Однако каждое из двух обвинений поддержали менее половины сенаторов. Обвинение в злоупотреблении властью было связано с телефонным разговором Трампа и Зеленского, а обвинение в препятствовании расследованию Конгресса – с попытками президента США помешать даче показаний и заблокировать доступ к некоторым запрошенным демократами документам.
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