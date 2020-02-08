Неуловимый: В Таиланде солдат сбежал из части, и расстрелял уже 12 человек

Рядом с Бангкоком неуправляемый воин уничтожает все живое.

Сегодня вся полиция и вооруженные силы Таиланда разыскивают и пытаются задержать или ликвидировать массового убийцу, которым стал сержант национальной армии Джаккрапант Томма.

Известно, что сержант сбежал с оружием из воинской части, а затем по неизвестными причинам расстрелял людей в торговом центре города Накхонратчасима, что на северо-востоке от Бангкока, столицы Таиланда. На данный момент имеется информация о 12-ти погибших. Их число продолжает расти.

«Я устал. Я не могу пошевелить пальцем. Должен ли я сдаться?», —задался вопросом на своей странице в соцсетях массовый убийца, разместив собственное фото в воинской форме при полной амуниции.

Тэги: Таиланд, убийца, Джаккрапант Томма, массовый убийца