Неуловимый: В Таиланде солдат сбежал из части, и расстрелял уже 12 человек
Рядом с Бангкоком неуправляемый воин уничтожает все живое.
Сегодня вся полиция и вооруженные силы Таиланда разыскивают и пытаются задержать или ликвидировать массового убийцу, которым стал сержант национальной армии Джаккрапант Томма.
Известно, что сержант сбежал с оружием из воинской части, а затем по неизвестными причинам расстрелял людей в торговом центре города Накхонратчасима, что на северо-востоке от Бангкока, столицы Таиланда. На данный момент имеется информация о 12-ти погибших. Их число продолжает расти.
«Я устал. Я не могу пошевелить пальцем. Должен ли я сдаться?», —задался вопросом на своей странице в соцсетях массовый убийца, разместив собственное фото в воинской форме при полной амуниции.
Новости по теме
Крайне жестокий преступник с легкостью убил товарища из-за мелкой ссоры.
Уловом преступников оказались два дешевых мобильных телефона.
Правоохранители внимательно изучают кадры: европеец и тайка занимаются сексом на теннисном корте в университете в Бангкоке. Мужчина и женщина полностью обнажены.