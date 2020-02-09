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Главная » Мир » Происшествия
14:15 09 Февраля 2020 Просмотров 292   КомментариевКомментарии

Число жертв бойни в Тайланде выросло

Жертвами стрельбы в тайском городе Накхонратчасима стали по меньшей мере 30 человек.

В Таиландском информационном агентстве со ссылкой на данные больницы сообщили, что жертвами стрельбы в городе Накхонратчасима стали 30 человек, еще 58 человек ранены.

Ранее премьер-министр страны Прают Чан-Оча заявил, что при стрельбе «27 человек, включая стрелка, погибли, 57 получили ранения».

Тем временем полиция обнаружила угнанный военным автомобиль с оружием.

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Тэги: стрельба, жертвы, тайланд

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