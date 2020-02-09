Шторм помог британскому авиалайнеру побить рекорд
Boeing 747-436, принадлежащий British Airways, совершил самое быстрое путешествие из Нью-Йорка в Лондон на дозвуковой скорости благодаря шторму Сиара.
Самолет развил скорость до 1327 км в час, «оседлав» мощные воздушные потоки, сообщает BBC.
Авиационный консультант и бывший пилот British Airways Аластер Розеншайн считает, что самолет развил «феноменальную скорость», хотя турбулентность в подобных воздушных потоках может быть очень высокой.
В British Airways заявили, что «всегда отдают предпочтение безопасности перед рекордами скорости», однако их пилоты постарались, чтобы пассажиры «вернулись в Лондон намного раньше».
Рейс прибыл в аэропорт Хитроу в воскресенье утром на 80 минут раньше графика. Полет продолжался 4 часа и 56 минут. Предыдущий рекорд – 5 часов 13 минут – принадлежал норвежцам.
А самый быстрый трансатлантический перелет принадлежит британскому лайнеру Concorde, который пролетел из Нью-Йорка в Лондон за 2 часа 52 минуты в 1996 году.
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