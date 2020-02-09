Учительнице младших классов полицейский поставлял наркотики прямо в школу

Правоохранитель действовал под прикрытием.

В США полиция выявила учительницу младших классов, которая плотно «сидела» на метамфетамине. Педагог докатилась до того, что заказала у дилера дозу вещества прямо в учебное заведение. Под видом драгдилера метамфетамин в школу доставил переодетый полицейский. После сделки по продажи наркотика на запястьях учительницы защелкнулись наручники.

Арестованная женщина призналась, что за минувший месяц употребляла наркотики около десяти раз, и ей доводилось вести уроки под кайфом.

Судьбу учительницы в ближайшее время решит суд. Скорее всего, дожидаться приговора она будет под домашним арестом. Кроме того, наверняка ее обяжут пройти курс лечения.

Тэги: США, наркотики, полиция, учительница