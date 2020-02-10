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Главная » Украина » Экономика
14:16 10 Февраля 2020 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Кабмин выделил 818 миллионов на реформу госуправления в 2020 году

Кабинет министров выделил 818 млн грн из запланированных в госбюджете на 2020 год 1,06 млрд грн на финансирование реформы государственного управления.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства от 29 января, опубликованному на «Урядовом портале», передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, финансирование реформы в секретариате Кабмина составит 79,5 млн грн из указанной суммы, в Минсоцполитики – 71 млн грн, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства – 67 млн грн, в Министерство здравоохранения – 62,9 млн грн, Минцифры – 62 млн грн.

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Тэги: Кабмин

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