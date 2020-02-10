Из-за непогоды в Украине повреждена железнодорожная инфраструктура

Шквальный ветер в некоторых частях Украины привел к перебоям в железнодорожном сообщении. В частности, речь идет о западе страны. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци: «Шквальный ветер повалил деревья и повредил элементы железнодорожной инфраструктуры на станции Верхнее Синевидное, перегонах Самбор – [...]

Шквальный ветер в некоторых частях Украины привел к перебоям в железнодорожном сообщении. В частности, речь идет о западе страны.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци:

«Шквальный ветер повалил деревья и повредил элементы железнодорожной инфраструктуры на станции Верхнее Синевидное, перегонах Самбор – Дубляны – Дрогобыч, Любин Великий – Комарно – Коропуж, Персенковка – Старое Село». – говорится в сообщении.

Укрзализныця работает над ликвидацией последствий непогоды, которая уже вызвала задержку в движении пассажирских поездов №357 Киев – Рахов, №146 Ужгород – Львов, а также нескольких пригородных поездов.

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