Из-за непогоды в Украине повреждена железнодорожная инфраструктура
Шквальный ветер в некоторых частях Украины привел к перебоям в железнодорожном сообщении. В частности, речь идет о западе страны. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци: «Шквальный ветер повалил деревья и повредил элементы железнодорожной инфраструктуры на станции Верхнее Синевидное, перегонах Самбор – [...]
Шквальный ветер в некоторых частях Украины привел к перебоям в железнодорожном сообщении. В частности, речь идет о западе страны.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци:
«Шквальный ветер повалил деревья и повредил элементы железнодорожной инфраструктуры на станции Верхнее Синевидное, перегонах Самбор – Дубляны – Дрогобыч, Любин Великий – Комарно – Коропуж, Персенковка – Старое Село». – говорится в сообщении.
Укрзализныця работает над ликвидацией последствий непогоды, которая уже вызвала задержку в движении пассажирских поездов №357 Киев – Рахов, №146 Ужгород – Львов, а также нескольких пригородных поездов.
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Грузовик проехал через железнодорожный переезд несмотря на то, что шлагбаум был опущен. Поезд на полном ходу врезался в грузовик и протащил его, как минимум, еще полкилометра.
Украинцев предупреждают о сильных осадках, ветре и понижении температуры.
По данным метеорологов, непогода продолжится в ближайшие дни.