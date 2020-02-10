Швейцарцы проголосовали за введение уголовного наказания за гомофобию

Нарушение закона грозит тюремным заключением на срок до трех лет или штрафом. Новый закон защитит ЛГБТ-сообщество от дискриминации и от агрессии в обществе.

По предварительным данным, в поддержку введения нового закона выступили 63,1% принявших участие в воскресном голосовании, против – 36,9% проголосовавших, сообщает BBC.

Эксперты ожидали, что проголосовавших «за» и «против» будет примерно поровну, мало кто предполагал, что кто-то сможет набрать больше 60%.

Швейцарское уголовное законодательство защищает от дискриминации по признаку цвета кожи, религии и этнической принадлежности. Теперь эта норма будет дополнена запретом дискриминации людей по признаку их сексуальной ориентации.

Активисты, выступающие в поддержку нового закона, утверждают, что никого не будут привлекать за высказывание в частном порядке личных взглядов или за религиозные убеждения. Однако, по их словам, новый закон защитит ЛГБТ-сообщество от дискриминации и от агрессии в обществе.

Законопроект о легализации однополых браков в настоящее время находится на рассмотрении в парламенте.

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