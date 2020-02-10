Украина рассчитывает на новый обмен пленными в феврале-марте
Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что договоренности по очередному обмену пленными в Донбассе могу быть заключены в течение месяца или двух.
«Мы все еще придерживаемся договоренностей об обмене, и мы надеемся, что мы можем завершить переговоры в этом или следующем месяце», — сказал он на пресс-конференции для иностранной прессе в Риме.
Напомним, что первый за два года обмен пленными прошел на Донбассе 29 декабря. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.
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