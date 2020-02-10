Топ-модель обвинила Неймара в организации сети VIP-проституции

Модель Нажила Триндаде во время выступления на бразильском телевидении назвала футболиста организатором сети VIP-проституции.

Якобы он спонсирует проституцию. Многие девушки отправляются из Бразилии во Францию, где подвергаются сексуальной эксплуатации.

По словам модели, ее юрист собрал информацию, чтобы предъявить доказательства французскому правосудию, пишет UOL Esporte.

Ранее, в июне 2019 года, Нажила Триндаде обвинила Неймара в изнасиловании. Неймар вину не признал, а впоследствии в отношении девушки возбудили уголовное дело о мошенничестве, ложном доносе и вымогательстве.

Неймар защищает цвета ПСЖ с 2017 года. Он перешел в команду за рекордные для мирового футбола 222 млн евро.

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