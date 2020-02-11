Депутат прокомментировал законопроект о банках-банкротах

Если Национальный банк принимает решение о неплатежеспособности банка, то в суде его нельзя оспорить.

Об этом в комментарии корреспонденту ГолосUA сообщил народный депутат Украины Даниил Гетманцев.

«Объясню центральную идею законопроекта (о банках – Ред.). Она состоит в том, что если НБУ принимает решение о неплатежеспособности банка, то его в суде нельзя отменить. Оно за собой влечет определенную цепочку юридических следствий, которые назад вернуть нельзя», – заявил депутат.

По словам Д. Гетманцева, потому согласно предложению Кабмина там есть такая норма.

«А что делать, если это решение не правомочное, то нужно компенсировать убытки собственникам. И эту логику мы поддерживаем. Также право на возвращение коммерческого банка с одной стороны, и право на компенсацию с другой сегодня есть в законодательстве. То есть сегодня мы говорим на ограничение определенных бизнесовых групп на возвращение активов, которых они лишились в связи с теми или иными решениями НБУ», – отметил он.

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