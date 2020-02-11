«Оскар 2020″ установил антирекорд по количеству зрителей

Церемонию вручения “Оскара”, которая прошла в ночь на 10 февраля, посмотрели рекордно малое количество телезрителей за всю историю кинопремии.

В 2020-м шоу заинтересовало на 25 процентов меньше людей, чем годом ранее, когда ее посмотрели 29,5 миллиона человек, передает The New York Times со ссылкой на данные Nielsen.

При этом на прошедшей церемонии выступили певица Жанель Монэ и рэпер Эминем, а лауреатов среди прочих объявляли Сальма Хайек, Крис Рок и Стив Мартин.

Церемония вручения кинопремии “Оскар”. Фото: Getty Images

Ранее антирекорд принадлежал “Оскару 2018”. Тогда официальную трансляцию посмотрели 26,5 миллиона зрителей. Тенденция к снижению количества зрителей церемонии вручения “Оскар” наблюдается на протяжении последних пяти лет за исключением 2019 года. В прошедшем году церемонию посмотрели 29,6 млн человек.

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