В СБУ заинтересовались перепиской Кивы с Жириновским
У скандального народного депутата есть все шансы стать объектом расследования.
Журналисты Укринформа подали соответствующий запрос в СБУ, в котором запросили информацию о переписке народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы с одиозным главой ЛДПР Владимиром Жириновским.
В ответе информагентству спецслужбы были осторожны в заявлениях.
«Подразделения СБУ учли информацию о возможной переписке… В случае подтверждения готовы предпринять соответствующие мероприятия».
Напомним, в начале февраля журналисты через СМИ опубликовали скриншоты переписки якобы Кивы и Жириновского. Сам Кива прокомментировал возможную переписку тем, что он, как парламентарий европейского государства, выступает за «межпарламентские взаимоотношения», и что «депутаты российской Думы – такие же парламентирии».
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