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Главная » Украина » Политика
22:31 11 Февраля 2020 Просмотров 42   КомментариевКомментарии

В СБУ заинтересовались перепиской Кивы с Жириновским

У скандального народного депутата есть все шансы стать объектом расследования.

Журналисты Укринформа подали соответствующий запрос в СБУ, в котором запросили информацию о переписке народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы с одиозным главой ЛДПР Владимиром Жириновским.

В ответе информагентству спецслужбы были осторожны в заявлениях.

«Подразделения СБУ учли информацию о возможной переписке… В случае подтверждения готовы предпринять соответствующие мероприятия».

Напомним, в начале февраля журналисты через СМИ опубликовали скриншоты переписки якобы Кивы и Жириновского. Сам Кива прокомментировал возможную переписку тем, что он, как парламентарий европейского государства, выступает за «межпарламентские взаимоотношения», и что «депутаты российской Думы – такие же парламентирии».

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Тэги: СБУ, переписка, Владимир Жириновский, Илья Кива

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