Большинство американцев готовы снова проголосовать за Трампа
В безоговорочную победу его оппонента верят всего шесть процентов.
Крайне высокий уровень доверия президенту США Дональду Трампа выказывает американский народ. Согласно данным социологических исследований, имевших место в первой декаде февраля, в победу республиканца верят 66% избирателей. В то время как остальных гложут сомнения.
Исследования проводил Университет Монмут, расположенный в Нью-Джерси.
Между тем, 30% смотрят на победу Трампа с пессимизмом.
Время до выборов еще есть – в США они состоятся в ноябре текущего года.
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Именно эту кандидатуру на данный момент поддерживают активнее всего.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал официальные обвинения по делу об импичменте.
Он заявил, что выдвинутые обвинения являются «смехотворными».
Представители избирательного штаба Трампа отказались предоставить комментарии по поводу акции.