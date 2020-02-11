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Главная » Мир » Политика
22:39 11 Февраля 2020 Просмотров 71   КомментариевКомментарии

Большинство американцев готовы снова проголосовать за Трампа

В безоговорочную победу его оппонента верят всего шесть процентов.

Крайне высокий уровень доверия президенту США Дональду Трампа выказывает американский народ. Согласно данным социологических исследований, имевших место в первой декаде февраля, в победу республиканца верят 66% избирателей. В то время как остальных гложут сомнения.

Исследования проводил Университет Монмут, расположенный в Нью-Джерси.

Между тем, 30% смотрят на победу Трампа с пессимизмом.

Время до выборов еще есть – в США они состоятся в ноябре текущего года.

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Тэги: выборы, США, социология, Трамп

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