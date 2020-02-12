На таможенных постах Подольской и Полесской таможни провели обыски
Работников таможни подозревают в нанесении ущерба государству свыше 1 млн гривен.
Следователи ГБР во вторник, 11 февраля, нагрянули обыском на таможенные посты Подольской и Полесской таможни.
Сообщается, что работники таможни начиная с 2017 года содействовали ввозу в Украину с ЕС более 50 автомобилей и и запасных частей к ним со заниженными таможенными платежами. Сумма нанесенного государству ущерба – свыше 1 млн гривен.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении властью и служебным положением, что привело к тяжелым последствиям (ч.2. ст.364 УК Украины).
Если вина подозреваемых будет доказана, работникам таможни грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
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