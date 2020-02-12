Безопасно ли брать кредит онлайн: в чем преимущества такого способа кредитования для клиента

Возможность получить быстрый кредит в режиме онлайн имеет много подтверждённых преимуществ.

Возможность получить быстрый кредит в режиме онлайн имеет много подтверждённых преимуществ. Многие давно оценили такой формат сотрудничества и быстрого получения денег. Ведь тут не нужно ждать длительного одобрения заявки, нет необходимости подготавливать большой пакет документов, а также переживать за высокие процентные ставки.

Чаще всего деньги в долгвыдаются уже и сейчас даже без посещения офиса. Платеж перечисляется на указанные реквизиты банковской карты. Это удобный формат взаимодействия, когда денежные средства необходимы уже и сейчас. Остается лишь найти компанию и надежным партнером становится АлексКредит.

Как получить безопасный кредит?

Прежде чем начать сотрудничество с компанией нужно убедиться в её качестве, надежности и безопасности. Сделать это можно путем анализа нескольких компонентов:

наличие сертификата у компании на хранение личных данных пользователей – PCI DSS;

наличие официального регистрации юридического лица;

разрешение на выдачу кредитов;

лицензия на деятельность.

Также каждый заем должен сопровождаться подписанием между сторонами договора, где прописаны условия, особенности займа, сроки, а также объем передаваемых денег.

В некоторых ситуациях формируется электронный договор. Его форма позволит еще быстрее оформить кредит и не отправляться в офис компании. Главное использовать правильную информацию и сразу обозначить срок погашения с предпочитаемой суммой взятых денег.

Как сформировать заявку на кредит?

Предварительно необходимо ознакомиться с условиями и особенностями предоставления займа. Компания АлексКредит предлагает одни из лучших условий, обеспечивая открытость и безопасность для клиентов. Для подачи заявления нужно совершить следующие действия:

зайти на сайт сервиса;

выбрать в калькуляторе необходимые данные;

указать номер телефона и личную информацию;

привязать банковскую карту;

отправить заявку.

Проверка осуществляется до 15 минут в зависимости от загруженности менеджера. После положительного решения деньги зачисляются на указанный клиентом счет.

Право на получение кредита имеют граждане Украины в возрасте от 18-и лет. Все данные необходимо заполнять правильно и корректно. Если не будет возможности своевременно вернуть деньги, рекомендуется сообщить об этом менеджеру. Возможно, будет вариант сформировать взаимовыгодное решение для обеих сторон.

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