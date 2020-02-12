Безопасно ли брать кредит онлайн: в чем преимущества такого способа кредитования для клиента
Возможность получить быстрый кредит в режиме онлайн имеет много подтверждённых преимуществ.
Возможность получить быстрый кредит в режиме онлайн имеет много подтверждённых преимуществ. Многие давно оценили такой формат сотрудничества и быстрого получения денег. Ведь тут не нужно ждать длительного одобрения заявки, нет необходимости подготавливать большой пакет документов, а также переживать за высокие процентные ставки.
Чаще всего деньги в долгвыдаются уже и сейчас даже без посещения офиса. Платеж перечисляется на указанные реквизиты банковской карты. Это удобный формат взаимодействия, когда денежные средства необходимы уже и сейчас. Остается лишь найти компанию и надежным партнером становится АлексКредит.
Как получить безопасный кредит?
Прежде чем начать сотрудничество с компанией нужно убедиться в её качестве, надежности и безопасности. Сделать это можно путем анализа нескольких компонентов:
- наличие сертификата у компании на хранение личных данных пользователей – PCI DSS;
- наличие официального регистрации юридического лица;
- разрешение на выдачу кредитов;
- лицензия на деятельность.
Также каждый заем должен сопровождаться подписанием между сторонами договора, где прописаны условия, особенности займа, сроки, а также объем передаваемых денег.
В некоторых ситуациях формируется электронный договор. Его форма позволит еще быстрее оформить кредит и не отправляться в офис компании. Главное использовать правильную информацию и сразу обозначить срок погашения с предпочитаемой суммой взятых денег.
Как сформировать заявку на кредит?
Предварительно необходимо ознакомиться с условиями и особенностями предоставления займа. Компания АлексКредит предлагает одни из лучших условий, обеспечивая открытость и безопасность для клиентов. Для подачи заявления нужно совершить следующие действия:
- зайти на сайт сервиса;
- выбрать в калькуляторе необходимые данные;
- указать номер телефона и личную информацию;
- привязать банковскую карту;
- отправить заявку.
Проверка осуществляется до 15 минут в зависимости от загруженности менеджера. После положительного решения деньги зачисляются на указанный клиентом счет.
Право на получение кредита имеют граждане Украины в возрасте от 18-и лет. Все данные необходимо заполнять правильно и корректно. Если не будет возможности своевременно вернуть деньги, рекомендуется сообщить об этом менеджеру. Возможно, будет вариант сформировать взаимовыгодное решение для обеих сторон.
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