Евросоюз выделит Украине помощь на преодоление коррупции и цифровую экономику
Во вторник, 11 февраля, украинское правительство и ЕС подписали новую Программу поддержки электронного управления и цифровой экономики, на которую запланировано выделить 25 млн евро.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в социальных сетях.
По словам премьера, до 2024 года правительство собирается оцифровать все 100% государственных услуг, причем уже в этом году перевести в «цифру» 80% самых популярных услуг, предоставляемых гражданам. Гончарук отметил, что таким образом наша страна сделала важный шаг в преодолении коррупции, а государство станет удобным сервисом для людей, в котором не будет чиновников и очередей.
Кроме того, премьер обсудил с Комиссаром ЕС по политике соседства и переговоров по расширению Оливером Варгеи приоритеты сотрудничества Украины и ЕС на 2020 год, одним из которых станет «промышленный безвиз» с Евросоюзом.
Новости по теме
В ЕС оперативно разработали и выпустили инновационную программу для исследования коронавируса.
В пятницу, 31 января, Великобритания выходит из Евросоюза.
Документ официально подписали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель.