Спецназовца-убийцу приговорили к пожизненному сроку

Правоохранитель убил прохожего выстрелом в голову, который заступился за пожилую женщину.

Днепровский апелляционный не удовлетворил апелляционную жалобу, бывшего командира взвода полицейского спецназа, которого ранее приговорили к пожизненному заключению за убийство.

Преступление полицейский совершил еще в июле 2014 года. Мотивом преступлений была продажа квартиры в городе Днепре, одна из комнат которой принадлежит обвиняемому, а другие две – гражданке и ее матери. Спецназовец обратился к своим подчиненным с просьбой помочь убедить совладельцев жилья не препятствовать продаже его доли недвижимого имущества.

В ночь совершения преступления, подсудимый в сопровождении еще четырех человек проник в указанную квартиру и, действуя с особой дерзостью, стал выражаться грубой нецензурной бранью в адрес женщин (одна из которых преклонного возраста) с угрозами применения насилия в случае невыполнения его требований. Далее злоумышленник наступил хозяйке ногой на шею, нанес несколько ударов по голове, после чего разломил пополам ее мобильный телефон. На крики потерпевших о помощи к подъезду подошли двое прохожих, стали требовать предъявить документы, угрожая вызвать правоохранителей, на что обвиняемый достал из кармана пистолет и произвел смертельный выстрел в голову одному из них.

Кроме того, по месту проживания подсудимого правоохранительными органами выявлено четыре ручных осколочных наступательных гранат РГД-5 и ручную осколочную наступательную гранату РГН, которые последний хранил без предусмотренного законом разрешения и угрожал правоохранителям использовать по назначению, в случае, если они приблизятся к его дому.

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