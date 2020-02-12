В Кремле отреагировали на смену руководства Офиса президента Украины
Назначение Андрея Ермака новым руководителем Офиса президента Украины пока не свидетельствует о каких-то результатах или изменениях.
Влияние такого решения выяснится со временем и после шагов нового чиновника. Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.
Журналисты поинтересовались у Пескова, как в Кремле оценивают кадровые перестановки Владимира Зеленского.
«Можно будет судить по конкретным делам и конкретным решениям», – ответил спикер Владимира Путина.
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