В Кремле отреагировали на смену руководства Офиса президента Украины

Назначение Андрея Ермака новым руководителем Офиса президента Украины пока не свидетельствует о каких-то результатах или изменениях.

Влияние такого решения выяснится со временем и после шагов нового чиновника. Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

Журналисты поинтересовались у Пескова, как в Кремле оценивают кадровые перестановки Владимира Зеленского.

«Можно будет судить по конкретным делам и конкретным решениям», – ответил спикер Владимира Путина.

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