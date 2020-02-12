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Главная » Украина » Политика
14:56 12 Февраля 2020 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

В Кремле отреагировали на смену руководства Офиса президента Украины

Назначение Андрея Ермака новым руководителем Офиса президента Украины пока не свидетельствует о каких-то результатах или изменениях.

Влияние такого решения выяснится со временем и после шагов нового чиновника. Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

Журналисты поинтересовались у Пескова, как в Кремле оценивают кадровые перестановки Владимира Зеленского.

«Можно будет судить по конкретным делам и конкретным решениям», – ответил спикер Владимира Путина.

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Тэги: Кремль

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