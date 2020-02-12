В Канаде нашли неизвестный вид динозавров

Новый вид динозавров был обнаружен в канадской провинции Альберта. Возраст найденных окаменелостей – почти 80 миллионов лет.

Окаменелые фрагменты черепа тиранозавра были обнаружены палеонтологом Джоном Де Гроотом, когда он гулял со своей женой, сообщает BBC.

Изучив окаменелость, исследователи из Университета Калгари смогли выяснить, что кости принадлежали существу высотой почти два с половиной метра. У динозавра были семисантиметровые зубы.

Новый вид получил официальное название Thanatotheristes degrootorum, что можно перевести как «жнец смерти».

Это первый новый вид тиранозавра, обнаруженный в Канаде за 50 лет.

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