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10:35 13 Февраля 2020 Просмотров 35   КомментариевКомментарии

В Черновцах профессиональный боксер ударил женщину-полицейского

В общей сложности правоохранитель провела на больничной койке почти две недели.

В Черновцах к годичному условному сроку приговорили местного профессионального боксера Алексея Андрийца, который избил патрульного полицейского Кристину Скрипник при исполнении последней служебных обязанностей.

24-го февраля прошлого года, приблизительно в 3-00, экипаж патрульной полиции «Сатурн-103» в составе Кристины Скрипник и ее напарник прибыл в развлекательное заведение «Бартка», откуда поступило сообщение о драке в туалете.

Прибывшие полицейские решили опросить мужчину, на которого указала администрация как на зачинщика потасовки, когда в общение с полицией вмешался его брат, оказавшийся профессиональным спортсменом. Оскорбляя полицейских, Андриец ударил Кристину Скрипник кулаком в лицо. От удара блюститель порядка упала – фактически, оказалась в нокауте. Медики диагностировали е нее, кроме синяков и ушибов, сотрясение мозга.

Извинения боксера и деньги от него Кристина Скрипник так и не приняла.

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Тэги: суд, УДАР, приговор, черновцы, боксер, полицейский, кристина скрипник, алексей андриец

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