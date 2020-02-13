В Черновцах профессиональный боксер ударил женщину-полицейского
В общей сложности правоохранитель провела на больничной койке почти две недели.
В Черновцах к годичному условному сроку приговорили местного профессионального боксера Алексея Андрийца, который избил патрульного полицейского Кристину Скрипник при исполнении последней служебных обязанностей.
24-го февраля прошлого года, приблизительно в 3-00, экипаж патрульной полиции «Сатурн-103» в составе Кристины Скрипник и ее напарник прибыл в развлекательное заведение «Бартка», откуда поступило сообщение о драке в туалете.
Прибывшие полицейские решили опросить мужчину, на которого указала администрация как на зачинщика потасовки, когда в общение с полицией вмешался его брат, оказавшийся профессиональным спортсменом. Оскорбляя полицейских, Андриец ударил Кристину Скрипник кулаком в лицо. От удара блюститель порядка упала – фактически, оказалась в нокауте. Медики диагностировали е нее, кроме синяков и ушибов, сотрясение мозга.
Извинения боксера и деньги от него Кристина Скрипник так и не приняла.
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