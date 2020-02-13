В Раде отреагировали на предложение о возобновлении водоснабжения в Крым

Водоснабжение не будет возобновляться до деоккупации полуострова.

Комитетом Верховной рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений было принято решение о невозможности возобновления водоснабжения в Крым до его полной деоккупации.

Также, глава комитета Дмитрий Лубинец заявил, что любые сделки и спекуляции по обмену оккупированного Донбасса на поставку воды в оккупированный Крыму являются неприемлемыми, циничными и аморальными.

Теперь решение по этому вопросу должно быть вынесено на голосование депутатов.

Тэги: крым, Донбасс, водоснабжение