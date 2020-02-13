НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Политика
12:45 13 Февраля 2020 Просмотров 209   КомментариевКомментарии

В Раде отреагировали на предложение о возобновлении водоснабжения в Крым

Водоснабжение не будет возобновляться до деоккупации полуострова.

Комитетом Верховной рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений было принято решение о невозможности возобновления водоснабжения в Крым до его полной деоккупации.

Также, глава комитета Дмитрий Лубинец заявил, что любые сделки и спекуляции по обмену оккупированного Донбасса на поставку воды в оккупированный Крыму являются неприемлемыми, циничными и аморальными.

Теперь решение по этому вопросу должно быть вынесено на голосование депутатов.

Источник:
Тэги: крым, Донбасс, водоснабжение

Новости по теме

Глава фракции «Слуги народа» объяснил, в обмен на что согласился бы дать Крыму воду

Об этом рассказал глава фракции СН Давид Арахамия.

Зеленский раскрыл стратегию возвращения Донбасса и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский разъяснил подробности стратегии Киева по реинтеграции Донбасса и Крыма.

«Мир на Донбассе и деоккупация Крыма возможны» – мировая пресса

Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы