В Раде отреагировали на предложение о возобновлении водоснабжения в Крым
Водоснабжение не будет возобновляться до деоккупации полуострова.
Комитетом Верховной рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений было принято решение о невозможности возобновления водоснабжения в Крым до его полной деоккупации.
Также, глава комитета Дмитрий Лубинец заявил, что любые сделки и спекуляции по обмену оккупированного Донбасса на поставку воды в оккупированный Крыму являются неприемлемыми, циничными и аморальными.
Теперь решение по этому вопросу должно быть вынесено на голосование депутатов.
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