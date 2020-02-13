Налоговая изменила план проверок бизнеса
Налоговики проведут в 2020 году 4 тысячи 143 проверки юрлиц.
Государственная налоговая служба (ГНС) обновила план-график проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков на 2019 год (по состоянию на 12 февраля).
Как сообщает пресс-служба ГНС, изменения внесены в Раздел I плана-графика «Документальные плановые проверки налогоплательщиков-юридических лиц» и раздел II «Документальные плановые проверки финансовых учреждений, постоянных представительств и представительств нерезидентов».
С учетом корректировок установлено, что налоговики проведут в 2020 году 4 тысячи 143 проверки юрлиц, что на 2 проверки меньше, чем планировалось ранее.
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