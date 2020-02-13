НАТО призывает Украину продолжать реформы

Министры обороны стран Альянса приветствуют прогресс Украины, полученный в процессе реформ.

Министры обороны стран – членов НАТО призывают Украину продолжать воплощение реформ.

Об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе в рамках заседания министров обороны стран – членов НАТО.

По словам Столтенберга, сегодня утром члены Альянса и министр обороны Украины Андрей Загороднюк плодотворно обсудили безопасность в Украине и вокруг нее.

Также, сказал генеральный секретарь НАТО, на завтраке, организованном министром обороны Канады, НАТО выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Как сказал Столтенберг, министры пообещали и в дальнейшем поддерживать Украину.

«НАТО продолжает оказывать мощную политическую и практическую поддержку. Члены Альянса приветствовали прогресс, полученный в процессе реформ, и призывают Украину продолжать двигаться по этому пути», – подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, по словам генсекретаря Альянса, несколько стран НАТО помогают Украине с подготовкой военнослужащих, и уже подготовлены тысячи украинских солдат.

«И для нас важно продолжать поддержку Украины. Чтобы делать это, также важно, чтобы Украина продолжала путь реформ», – сказал Столтенберг.

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