Внук Назарбаева попросил политубежища в Великобритании

Айсултан попросил политического убежища в Великобритании, заявив, что располагает информацией о коррупции между правительствами Казахстана и России.

При этом все подробности, по его словам, он рассказал в интервью британскому изданию Times, которое будет опубликовано в ближайшее время.

«Я говорю о миллиардах долларах США, украденных у народа Казахстана», – написал Айсултан в Facebook.

По его словам, он оказался «в центре жадности и ненасытности моей семьи», включая его мать Даригу Назарбаеву и ее мужа Кайрата Шарипбаева. Его мать и ее муж начали закулисную войну против бывшего тестя Айсултана, Кайрата Боранбаева. Проблема заключалась в газовом контракте, «где за копейки продаётся казахстанский газ российскому Газпрому».

«Там существует прокладочная компания и на ней формируется прибыль около 1,5 млрд долларов США в год. Деньги оседают в Сингапуре и там они делятся между российской верхушкой, кошельками Владимира Путина, а в частности, Алексея Миллера, руководителя российского Газпрома. Что касается Казахстана, то прибыль около 700 млн дол в год, делится между Тимуром Кулибаевым и Кайратом Боранбаевым, моим бывшим тестем», – пояснил Айсултан.

По его словам, Назарбаева и ее муж захотели забрать этот контракт себе, тогда как он сам встал на сторону тестя «и тем самым поставил себя под удар».

Осенью 2015 года Нурсултан Назарбаев вызвал Айсалтана к себе: по словам того, между дедом и внуком произошел «разговор на матах и орах».

«Мне довелось ему объяснить, что при системе, которую он создал, он может потерять все, если будет позволять семье и окружению забирать разные бизнесы друг у друга. Я сказал, что жадность и ненасытность погубит вас всех!» – пишет Айсалтан.

В итоге Дарига Назарбаева была переведена с позиции вице-премьера в сенат, а ее муж, занимавший пост президента КазТрансГаза, был «сослан» в наблюдательный совет компании.

По словам Айсултана, после этого его мать и ее муж начали искать на него «компроматы», но единственной его слабостью оказались «наркотики, в которых я искал успокоение души от невыносимой реальности». Однако в итоге Айсалтан признался в употреблении наркотиков в Facebook.

3 июня прошлого года Айсултан Назарбаев устроил переполох в одном из отелей в центре Лондона. Он выбегал на балкон и угрожал покончить с собой. Администрация вызвала полицию. 5 июня похожий инцидент повторился в квартире в центре Лондона. Назарбаев был на балконе и что-то выкрикивал. Соседи посчитали, что он кричит террористические лозунги и вызвали полицию. По версии защиты, Назарбаев выкрикивал слово «Аллах», потому что он просил о помощи.

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