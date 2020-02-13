Кабмин собирается посчитать украинцев с помощью спутников
Как может выглядеть подобный эксперимент, пока не сообщается.
Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявил, что население оккупированных частей Донецкой и Луганской областей можно посчитать с помощью космических технологий – в частности, благодаря работе спутника.
По его словам ,подобные методы переписи населения используют власти Афганистана ,где не утихают боевые действия, и не вся территория страны подконтрольна властям.
При этом ,сам Дубилет не может ручаться за точность данных перпеси, полученных таким способом.
Напомним, ранее Дмитрий Дубилет сообщал о проведенной электронной переписи, результаты которой многих огорчили – население Украины составляет чуть более 37 миллионов человек.
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В Украине провели электронную перепись населения. По словам министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, отклонение результатов не превышает 2,86%.
Установленная на спутнике Гаофэнь-12 оптика позволяет делать фотоснимки с разрешением менее одного метра.