Кабмин собирается посчитать украинцев с помощью спутников

Как может выглядеть подобный эксперимент, пока не сообщается.

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявил, что население оккупированных частей Донецкой и Луганской областей можно посчитать с помощью космических технологий – в частности, благодаря работе спутника.

По его словам ,подобные методы переписи населения используют власти Афганистана ,где не утихают боевые действия, и не вся территория страны подконтрольна властям.

При этом ,сам Дубилет не может ручаться за точность данных перпеси, полученных таким способом.

Напомним, ранее Дмитрий Дубилет сообщал о проведенной электронной переписи, результаты которой многих огорчили – население Украины составляет чуть более 37 миллионов человек.

Тэги: спутник, Дмитрий Дубилет, перепись населения