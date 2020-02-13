Кому та за скільки продається журналіст Добродомов?

Хоч до місцевих виборів ще далеко, але політичні ігрища вже активно почались.

Знову починають вилізати політичні трупи та весь здескредитований політичний шмельц, котрий історичні процеси та мислячі виборці викинули на смітник політики. Ось у Львові на політичних тусовках активно засвітився головний «викривач корупції» і корупційних схем Галичини – Дмитро Добродомов. Але про цю особину хочеться поговорити окремо, бо він так закрутив голови львівському електорату, що навіть проліз по Сихівському округу до ВРУ. Пробував пройти і вдруге, але люди вже зрозуміли і розкрили суть цього потенційного плагіатора, брехуна і маніпулятора, тому, він пролетів, як рашпиль над Сиховом, та отримав катастрофічне фіаско.

Варто більш детально зупинитись на цьому політичному недорозумінні, щоб виборець більше вже не ставав на політичні граблі. Хто таки Добродомов? Отже, був собі у Львові непримітний, доволі посередній журналістишка, бо назвати Діму журналістом, язик не повертається. Цей екземпляр від журналістики активно никав по львівських виданнях, довго на одному місці не затримувався, чи то талану бракувало, чи то брехливо-пліткарська натура недавала довго утримуватись, а можливо не хотіли порядні люди терпіти в творчих журналістських колективах цю істоту.

До прикладу, був такий випадок, в одному шанованому читачами друкованому львівському виданні, популярний журналіст підготував великий аналітичний матеріал і під кінець робочого дня приніс, щоб передати його для верстки. Добродомов запевнив журналіста, що матеріал він передасть редактору, але коли видання вийшло у світ, то авторство вже належало Добродомову, і коли журналіст звинуватив Добродомова у звичайному плагіаті і злодійстві, той нахабно почав заперечувати, аж допоки журналіст, при всьому колективі, не заїхав злодію в рило. Цей випадок свідчить про мерзенну сутність цієї істоти.

А от своїй політичні «кар’єрі» Добродомов має завдячувати одному з відомих телеканалів Львівщини, де з’явилась пика Діми. Ставши ведучим політичного шоу? де він собі приписував і авторство, а ці телешоу, на той час ставали мега популярними і таким чином наш «герой» Дімітрій стає автоматично теж популярими. Хоча за задумом авторів, ці програми мали б розкривати корупційні схеми і корупціонерів та давати можливість судовій системі викорінювати злодійство з нашого суспільства. Але як хвалився сам Добродомов, «піпл хаває смажені факти, як гарячі пиріжки» не розбираючись в деталях. Та політичний світ Львівщини і загалом Галичини почав відслідковувати і застерігати глядачів даної програми від «дивних» обставин. В основному попадали під приціл Діми та «розкривались» корупціонери, які були «неугодні» одному з місцевих олігархів, який був причетний до Партії регіонів, а також був керівником даної обласної партійної організації. Але «піплу» важливо, щоб «розпинали», а кого, то це мало цікавить електорат – Дімітрій. Хоча результаті, Добродомов киданув і того регіонала, та перекинувася до іншого олігарха, який зараз в бігах, бо вчинив ДТП, в якому загинула людина. Але Дімі «по-барабану», кому служити, бо як він каже, «гроші не пахнуть». І політичний «правдолюб» і викривач критикував всіх на кого вказували його господарі, Добродомову абсолютно «по цимбалах», чи винна людина, чи ні. Головне – скільки заплатять «хозяї», а платили дуже добре, бо в приближених до нього колах Добродомов хизувався, що менш ніж за десять штук «зєлєні» він не починає розмову. Розпинаючись на телеекрані про чистоту українського партріотизму, Діма не забув зробити собі ще один паспорт і стати громадянином Канади, а також прикупляти елітні квартирки у Львові та Києві. Але який же це депутат ВРУ без «своєї» партії, і – Добродомов «робить» собі диванну партєйку, свиснувши з телебачення назву «Народний контроль» та стає її лідером. А також допоки був депутатом ВРУ Діма стає і секретарем комітету з запобігання і протидії корупції! Отже, стає очевидним та зрозумілим, навіть не маючи інсайдерської інформації, звідки зявляються у Добродомова елітні квартирки, дорогі автомобілі, чому редакція телеканалу не виграла суд про вкрадену у них назву телепрограми «Народний контроль», котра стала одноіменною назвою добродомовської партієйки. Зрозуміло, що навряд, чи хтось зможе протистояти «головному антикорупціонеру», котрий нагло заявляє, що «порве» кожного, хто піде проти нього. І от знову Добродомов починає стару – нову, з його точки зору, «пісню» розкривача корупції. Вишукуючи за перевіреним методом нових жертв, щоб почати особистий піар, але вже до нових місцевих виборів, та вводити в оману довірливих виборців. Основна ціль цього створінння, знову дорватись до влади. А це називається, в оточенні Діми – пацан пішов по безпредєлу!

Єдине, що хочеться сказати краянам, будьте пильними, бо скоро грядуть місцеві вибори, а значимість цих виборів збільшується в рази, у зв`язку з реформами, котрі змінять економічні, фінансові і матеріальні впливи та вагомість місцевих органів самоврядування. З кожним днем наближення виборів буде збільшуватись і кількість добродомівців-манкуртів, котрі просто так неввіддадуть місце біля корита, без якого вони вже жити неуміють і не хочуть.

Тому будьте пильні, щоб потім не жаліти по втраченому!