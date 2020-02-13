Счетная палата объяснила дефицит в 14 миллиардов гривен

По словам главы счетной палаты, часть дефицита доходов госбюджета связана с укреплением гривны.

Валерий Пацкан, который является главой Счетной палаты Украины, на заседании комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, объяснил дефицит доходов государственного бюджета.

Так, по его словам, часть дохода бюджет не получил, из-за того, что в бюджете 2020 года было учтен курс доллара в 27 грн, а средний курс за Январь составил 24,1 грн.

Также, Валерий Пацкан заявил, что низкие доходы госбюджета, который не выполнен на 13,8 млрд грн, связаны с низким уровнем поступления таможенных платежей. Доходы, взимание которых контролируют таможенные органы, не выполнено на 7,9 млрд грн, или 30,4%».

Еще одним фактором является уменьшение по сравнению с январем предыдущего года импорта товаров на 1% при условии прогнозируемого на 2020 год роста на 11,3%.

Также не выполнено несколько планов:

План поступления налогов на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (на 2,5 млрд грн, или 26,7%) и план по акцизному налогу с произведенных в Украине подакцизных товаров (на 2,2 млрд грн, или 43,7%).

Также Пацкан отметил, что в январе с единого казначейского счета предоставлено займов на покрытие временных кассовых разрывов Пенсионного фонда в сумме 8,9 млрд грн, из которых по состоянию на 1 февраля не возвращено 3,7 млрд грн.

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