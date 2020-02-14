Заразиться коронавирусом могут две трети населения планеты: в ВОЗ сделали страшный прогноз

Заразиться коронавирусом COVID-19, который в партии «Слуга народа» считают выдумкой маркетологов, могут при неблагоприятном сценарии до двух третей населения мира.

Такое мнение высказал советник при Всемирной организации здравоохранения Айра Лонджини, передает Bloomberg.

Карантинные меры могут замедлить распространение болезни, но они были приняты уже после того, как вирус успел проникнуть в разные районы Китая и за его пределы, считает эксперт.

Построенная Лонджини модель опирается на данные, согласно которым каждый инфицированный при обычных условиях заражает еще двух или трех человек. Даже если уменьшить этот показатель вдвое, вирусом заразится третья часть жителей Земли, сказал Лонджини, который также возглавляет центр по статистике инфекционных болезней в университете Флориды.

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