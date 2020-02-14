«Слуга народа» назвала смертельный коронавирус маркетинговым ходом

Ольга Василевская-Смаглюк назвала «маркетинговым ходом» коронавирус COVID-19

Народный депутат от фракции Слуга народа Ольга Василевская-Смаглюк в эфире телеканала НАШ назвала «маркетинговым ходом» коронавирус COVID-19, от которого погибло уже 1384 человек.

«В нашей фракции разделились депутаты на два лагеря: одни считают, что коронавирус – это действительно угроза, а другие – что это маркетинговый ход, чтобы продать побольше масок. Я принадлежу ко второй категории, считаю, что это маркетинговый ход, но на всякий случай запаслась респираторами, купила 10 штук по 150 гривен, чтобы было», – сказала нардеп.

Ольга Василевская-Смаглюк подчеркнула, что на вчерашнем заседании Кабмина вопрос угрозы коронавируса вообще не поднимался.

Тем временем, ВОЗ прогнозирует заражение смертельным вирусом две трети всего населения планеты.

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