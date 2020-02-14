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Главная » Украина » Экономика
13:53 14 Февраля 2020 Просмотров 63   КомментариевКомментарии

Китай стал торговым партнером Украины №1

По итогам прошлого года впервые в истории крупнейшим торговым партнером Украины стал Китай.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил, что по итогам 2019 года главным торговым партнером Украины является Китай:

«У нас 43% внешней торговли с ЕС. Это феноменальный результат за последние годы. Но диалектически у нас развиваются отношения с Китаем. Нет ни политического диалога с КНР, ни каравая с хлебом… Но при этом бизнес цветет ярким цветом. И за последний год впервые в истории Китай стал торговым партнером Украины №1 как отдельная страна», – сказал он.

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Тэги: Китай, торговля, партнер

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