Пенсия свыше 10 тысяч гривен: сколько украинцев получают большие выплаты

Стало известно, сколько пенсионеров получают большую пенсию.

Пока в Украине планируют ввести многоуровневую пенсионную систему, появилась информация, что по состоянию на 1 января 2020 года почти 260 тысяч украинцев получают пенсию в размере более 10 тысяч гривен.

Как сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на УНН, об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

“Размер пенсии свыше 10 000 гривен по состоянию на 1 января 2020 года получают 259 519 человек”. — говорится в ответе ПФУ на запрос.

При этом, указанная информация предоставляется без данных по Автономной Республике Крым, Севастополя, данных по временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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