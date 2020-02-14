На конференции в Мюнхене предложили 12 шагов для достижения мира в Украине

Авторы считают, что такая резолюция поможет уменьшить напряжение между Россией и Западом.

На Мюнхенской конференции по вопросам безопасности согласовали резолюцию, предусматривающую 12 шагов для достижения мира на востоке Украины. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте конференции.

«Конфликт в Украине и вокруг нее – это трагедия для всех, кто пострадал от насилия. Это точка вспышки для

катастрофического просчета и является постоянной угрозой безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе. Политическая резолюция имеет важное значение для прекращения вооруженного конфликта на Донбассе, для улучшения перспективы конструктивного диалога между Украиной и Россией, в частности, в отношении Крыма и для улучшения евроатлантической безопасности», – говорится в документе.

Как отмечается, участники конференции предложили 12 шагов, которые помогут решить различные стороны конфликта в Украине, в частности вопросы безопасности, гуманитарные, политические, экономические вопросы:

Восстановление Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

Расширить темы переговоров «нормандской четверки» с включением проблемы прекращения боев.

Увеличение количества пунктов пропуска на Донбассе.

Розыск пропавших без вести.

Разминирование на Донбассе.

Восстановление инфраструктуры с участием Евросоюза, западных компаний и Российской Федерации.

Создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением.

Поэтапное снятие санкций против России по результатам выполнения минских соглашений.

Устранение радиационной опасности на Донбассе.

Новый диалог между евроатлантическими структурами о построении взаимной безопасности.

Поддержка и определение сфер взаимодействия между ЕС и Россией.

Запуск нового национального диалога по проблемам идентичности.

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