На конференции в Мюнхене предложили 12 шагов для достижения мира в Украине
Авторы считают, что такая резолюция поможет уменьшить напряжение между Россией и Западом.
На Мюнхенской конференции по вопросам безопасности согласовали резолюцию, предусматривающую 12 шагов для достижения мира на востоке Украины. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте конференции.
«Конфликт в Украине и вокруг нее – это трагедия для всех, кто пострадал от насилия. Это точка вспышки для
катастрофического просчета и является постоянной угрозой безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе. Политическая резолюция имеет важное значение для прекращения вооруженного конфликта на Донбассе, для улучшения перспективы конструктивного диалога между Украиной и Россией, в частности, в отношении Крыма и для улучшения евроатлантической безопасности», – говорится в документе.
Как отмечается, участники конференции предложили 12 шагов, которые помогут решить различные стороны конфликта в Украине, в частности вопросы безопасности, гуманитарные, политические, экономические вопросы:
- Восстановление Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).
- Расширить темы переговоров «нормандской четверки» с включением проблемы прекращения боев.
- Увеличение количества пунктов пропуска на Донбассе.
- Розыск пропавших без вести.
- Разминирование на Донбассе.
- Восстановление инфраструктуры с участием Евросоюза, западных компаний и Российской Федерации.
- Создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением.
- Поэтапное снятие санкций против России по результатам выполнения минских соглашений.
- Устранение радиационной опасности на Донбассе.
- Новый диалог между евроатлантическими структурами о построении взаимной безопасности.
- Поддержка и определение сфер взаимодействия между ЕС и Россией.
- Запуск нового национального диалога по проблемам идентичности.
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