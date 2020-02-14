НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Политика
16:17 14 Февраля 2020 Просмотров 45   КомментариевКомментарии

На конференции в Мюнхене предложили 12 шагов для достижения мира в Украине

Авторы считают, что такая резолюция поможет уменьшить напряжение между Россией и Западом.

На Мюнхенской конференции по вопросам безопасности согласовали резолюцию, предусматривающую 12 шагов для достижения мира на востоке Украины. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте конференции.

«Конфликт в Украине и вокруг нее – это трагедия для всех, кто пострадал от насилия. Это точка вспышки для
катастрофического просчета и является постоянной угрозой безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе. Политическая резолюция имеет важное значение для прекращения вооруженного конфликта на Донбассе, для улучшения перспективы конструктивного диалога между Украиной и Россией, в частности, в отношении Крыма и для улучшения евроатлантической безопасности», – говорится в документе.

Как отмечается, участники конференции предложили 12 шагов, которые помогут решить  различные стороны конфликта в Украине, в частности вопросы безопасности, гуманитарные, политические, экономические вопросы:

  • Восстановление Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).
  • Расширить темы переговоров «нормандской четверки» с включением проблемы прекращения боев.
  • Увеличение количества пунктов пропуска на Донбассе.
  • Розыск пропавших без вести.
  • Разминирование на Донбассе.
  • Восстановление инфраструктуры с участием Евросоюза, западных компаний и Российской Федерации.
  • Создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением.
  • Поэтапное снятие санкций против России по результатам выполнения минских соглашений.
  • Устранение радиационной опасности на Донбассе.
  • Новый диалог между евроатлантическими структурами о построении взаимной безопасности.
  • Поддержка и определение сфер взаимодействия между ЕС и Россией.
  • Запуск нового национального диалога по проблемам идентичности.
Источник:
Тэги: конференция

Новости по теме

«Украинский выбор»: Народ должен реализовать свое право на управление страной

Сегодня, 4 декабря, в Севастополе по инициативе Общественного движения «Украинский выбор» начала работу научно-практическая конференция «Конституционные механизмы народовластия в Украине».

«Украинский выбор» обеспечит новые возможности для промышленности

декабря 2013 года в рамках визита российской правительственной делегации во главе с заместителем председателя правительства Российской Федерации Д. Рогозиным состоялась встреча с руководством Общественного движения «Украинский выбор» и представителями партнер

Ватикан серьезно заинтересовался феноменом новых религиозных движений

Святой Престола серьезно интересовался явлением новых религиозных движений. 16 мая в Ватиканском Доме св. Марты прошли консультации на эту тему, организованные Папским советом по межрелигиозному диалогу.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы