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16:13 14 Февраля 2020 Просмотров 487   КомментариевКомментарии

Вертолет «Газпрома» потерпел крушение, попав в снежную бурю

Об этом сообщает Интерфакс.

Погибли двое членов экипажа вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку недалеко от Сабетты.

На борту вертолета авиакомпании «Скол» были сотрудники компании «Газпромнефть-ГЕО» и «ГПН-Снабжения», никто из них не пострадал, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ПАО «Газпром нефть».

В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО «Интерфаксу» подтвердили факт происшествия. В управлении сообщают, что на борту находились 10 человек, включая троих членов экипажа, двое зажаты в кабине.

В авиакомпании «Скол» агентству отказались комментировать информацию.

Рейс выполнялся из поселка Лескино в Сабетту.

Ранее информированный источник рассказал, что вертолет попал в снежную бурю, у него были сломаны лопасти.

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Тэги: вертолет, крушение, Ямал, газпромнефть

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