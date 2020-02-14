Вертолет «Газпрома» потерпел крушение, попав в снежную бурю
Об этом сообщает Интерфакс.
Погибли двое членов экипажа вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку недалеко от Сабетты.
На борту вертолета авиакомпании «Скол» были сотрудники компании «Газпромнефть-ГЕО» и «ГПН-Снабжения», никто из них не пострадал, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ПАО «Газпром нефть».
В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО «Интерфаксу» подтвердили факт происшествия. В управлении сообщают, что на борту находились 10 человек, включая троих членов экипажа, двое зажаты в кабине.
В авиакомпании «Скол» агентству отказались комментировать информацию.
Рейс выполнялся из поселка Лескино в Сабетту.
Ранее информированный источник рассказал, что вертолет попал в снежную бурю, у него были сломаны лопасти.
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Среди возможных причин – техническая неисправность, некачественное топливо или плохая подготовка к проведению полетов.
Погибли оба пилота.
Официальный представитель Южного управления Следственного Управления на транспорте Сергей Бойко сообщил, что на месте падения вертолета обнаружены тела двух человек.