НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Происшествия
16:32 14 Февраля 2020 Просмотров 162   КомментариевКомментарии

В мариупольском магазине продавец избила проверяющую из налоговой

За это она понесла уголовное наказание.

Год лишения свободы с годичной отсрочкой – такое наказание получила продавец магазина «Бриз», которая избила сотрудницу налоговой инспекции, явившуюся с проверкой торговой точки.

Продавец, согласно материалам дела, препятствовала работе фискалов, и когда сотрудница налоговой попыталась отодвинуть ширму, за которой могло быть спрятано безакцизное спиртное, продавец оттолкнула ее в грудь, а затем несколько раз ударила в живот и головой об угол холодильника. Из магазина проверяющую забирала карета «скорой помощи».

Источник:
Тэги: Мариуполь, магазин, продавец

Новости по теме

В Днепре мужчина изрезал ножом гражданскую жену за то, что она не купила ему пива

Кровавая драма разыгралась на пороге магазина.

Бывшая военная Нацгвардии была шпионкой «ДНР»

В Мариуполе разоблачили бывшую военную Национальной гвардии, которая шпионила в пользу террористической организации «МГБ ДНР».

«Армия уже не та»: В Донецкой области военнослужащий с автоматом напал на продуктовый магазин

Завладев выручкой, преступник не вернулся на передовую.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы