В мариупольском магазине продавец избила проверяющую из налоговой

За это она понесла уголовное наказание.

Год лишения свободы с годичной отсрочкой – такое наказание получила продавец магазина «Бриз», которая избила сотрудницу налоговой инспекции, явившуюся с проверкой торговой точки.

Продавец, согласно материалам дела, препятствовала работе фискалов, и когда сотрудница налоговой попыталась отодвинуть ширму, за которой могло быть спрятано безакцизное спиртное, продавец оттолкнула ее в грудь, а затем несколько раз ударила в живот и головой об угол холодильника. Из магазина проверяющую забирала карета «скорой помощи».

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