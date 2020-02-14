В Индонезии произошло извержение вулкана Мерапи

Вулканический пепел оседал над деревнями в 10 километрах к югу от горы.

Мерапи, самый активный вулкан Индонезии, проснулся рано утром в четверг (13 февраля). Во время извержения в воздух поднялся столб пепла высотой около 2000 метров.

Органы по борьбе со стихийными бедствиями предупредили туристов и местных жителей о том, что они должны держаться в радиусе не менее трех километров от вершины вулкана.

Мерапи, высота которого составляет 2 930 метров над уровнем моря, расположен на границе между индонезийскими провинциями Джокьякарта и Центральная Ява. Его последнее извержение началось 13 февраля в 5:16 по местному времени и продолжалось около 150 секунд. Вулканический пепел оседал над деревнями в 10 километрах к югу от Мерапи.

К вулкану нельзя приближаться потому, что существует потенциальная опасность обвала купола лавы. Это может вызвать скольжение вулканических пород вниз по горе. Кроме того, во время сильных ливней потоки лавы могут поразить населенные районы вблизи вулкана.

В период с середины декабря 2019 года до середины января этого года вулканическая активность Мерапи усилилась. Эксперты не исключают возможность новых извержений в ближайшем будущем.

Несколько человек поделились фотографиями и видео последнего извержения в социальных сетях.

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