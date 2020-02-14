Посол Германии: Инвесторам нужны не няни, а независимые суды

Немецкие инвесторы заинтересованы вкладывать в Украину, однако существует много неопределенности относительно реформирования государства.

Такое мнение высказала Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен во время интервью hromadske.

«Заинтересованность действительно есть, но все ждут, что будет дальше. Например, с судебной реформой. Для инвесторов очень важно быть в состоянии защитить свои интересы в судах. Это во-первых. Второе — это общие макроэкономические индикаторы», — отметила она.

Посол напомнила, что в конце прошлого года был инвестиционный проект, когда очень крупная фармацевтическая фирма из Германии купила завод в Белой Церкви. Она выразила надежду, что таких проектов в этом году будет больше.

Кроме того, Анка Фельдгузен прокомментировала инициативу о введении «инвестиционных нянь».

«Сегодня говорят о нянях, раньше Кличко (Владимир Кличко — Ред.) говорил о бодигардах. Нашим инвесторам не нужны ни няни, ни бодигарды. Им нужны независимые суды. Здесь уже есть две тысячи немецких фирм, и они успешно работают. И они могут получить хорошие сигналы, что что-то происходит и сюда нужно приезжать. Ваш президент часто говорит, что надо прийти сейчас, когда есть ниши для инвестиций — и это правильно», — объяснила посол.

Также она выразила надежду, что проект сотрудничества «Укрзализныци» и Deutsche Bahn станет успешным.

«Deutsche Bahn был очень большим убыточным предприятием и Германия приватизировала часть компании. Мы имеем опыт, как приватизировать такое большое предприятие и сделать его прибыльным. Немецкий Deutsche Bahn сейчас консультирует другие подобные предприятия в разных странах. Украинская железная дорога — лишь один из примеров, они это делают, например, в Казахстане. Как успешно выделить части «Укрзализныци», которые можно приватизировать, как развиваться и получать прибыль, чтобы государство меньше вкладывало средств? В Deutsche Bahn очень заинтересованы передать собственный опыт», — уточняет она.

Также Анка Фельдгузен заметила, что Германия 1 марта открывает свой рынок труда для украинцев, чтобы привлечь не только специалистов академического уровня, но и профессионалов в разных областях.

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