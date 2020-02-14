Погонщик быков из Индии побил рекорд Усэйна Болта?

После рекордного забега с буйволами строителя из Индии стали сравнивать с олимпийским чемпионом Усэйном Болтом.

Забеги с быками по залитому водой рисовому полю являются традиционным видом спорта в южных штатах Индии, хотя формально Верховный суд страны их запретил в 2014 году.

28-летний Сринивас Говда пробежал дистанцию 142 метра за 13,42 секунды.

Несколько местных газет сравнили результат Говды с мировым рекордом ямайского спринтера. У них вышло, что Говда пробежал 100 м за 9,55 секунды, а рекорд Усэйна Болта – 9,58 секунды, сообщает BBC.

Сам Сринивас Говда был очень рад своей победе и похвалил своих «товарищей по команде» – двух буйволов, с которыми он бежал. Он рассказал BBC, что принимает участие в этих состязаниях уже семь лет.

Тэги: Индия, Усэйн Болт