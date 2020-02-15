Британские болельщики во время секса думают о… Бекхэме
В Великобритании провели необычный опрос среди футбольных болельщиков, чтобы выяснить, о ком из футболистов они думают во время секса.
В опросе приняли участие две тысячи человек. Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм набрал 26% голосов, сообщает The Sun.
На втором месте форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду (20%), на третьем – нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн.
В ходе опроса болельщиков также выяснилось, что треть респондентов предпочла бы занятию сексом выигранный любимой командой титул.
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