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Главная » Мир » Спорт
01:33 15 Февраля 2020 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

Британские болельщики во время секса думают о… Бекхэме

В Великобритании провели необычный опрос среди футбольных болельщиков, чтобы выяснить, о ком из футболистов они думают во время секса.

Королем сексуальных грез британских болельщиков оказался Дэвид Бекхэм

В опросе приняли участие две тысячи человек. Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм набрал 26% голосов, сообщает The Sun.

На втором месте форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду (20%), на третьем – нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн.

В ходе опроса болельщиков также выяснилось, что треть респондентов предпочла бы занятию сексом выигранный любимой командой титул.

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Тэги: футбол, Дэвид Бекхэм, секс

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