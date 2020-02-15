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Главная » Украина » Политика
09:18 15 Февраля 2020 Просмотров 43   КомментариевКомментарии

Зеленский в Мюнхене встретится с главой МВФ и генсеком НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в ФРГ 15 февраля встретится в Мюнхене с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в ФРГ 15 февраля встретится в Мюнхене с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как стало известно агентству «Интерфакс-Украина», в субботу в Мюнхене президент Зеленский встретится также с американскими сенаторами и премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером.

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Тэги: зеленский

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