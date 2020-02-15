Россия задержала в Азовском море судно с четырьмя украинцами

Судно и задержанных украинцев доставили в порт Керчи для разбирательства.

Сообщается, что маломерное судно с четырьмя гражданами Украины без документов, удостоверяющих их личности, было задержано в западной части Азовского моря.

«Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться», – говорится в сообщении.

«При осмотре судна пограничники обнаружили более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — ставную сеть. При этом документов, удостоверяющие личность, а также судовых и регистрационных документов, в том числе на право добычи водных биологических ресурсов, у задержанных не было», отмечается в сообщении.

Судно и рыбаки доставлены в порт Керчи для разбирательства.

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