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Главная » Украина » Происшествия
15:10 15 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия задержала в Азовском море судно с четырьмя украинцами

Судно и задержанных украинцев доставили в порт Керчи для разбирательства.

Сообщается, что маломерное судно с четырьмя гражданами Украины без документов, удостоверяющих их личности, было задержано в западной части Азовского моря.

«Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться», –  говорится в сообщении.

«При осмотре судна пограничники обнаружили более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — ставную сеть. При этом документов, удостоверяющие личность, а также судовых и регистрационных документов, в том числе на право добычи водных биологических ресурсов, у задержанных не было», отмечается в сообщении.

Судно и рыбаки доставлены в порт Керчи для разбирательства.

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Тэги: Россия, крым, Азовское море, судно, задержание

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