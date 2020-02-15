В Китае будут казнить тех, кто заражает других коронавирусом

В Китае установили 21 вид преступлений, связанных со вспышкой коронавируса COVID-19, за которые грозит наказание вплоть до смертной казни.

Суд Пекина разъяснил, что высшая мера грозит зараженным, носителям патогена, которые отказываются от лечения и карантина или самовольно нарушают карантинный режим, посещают общественные места и транспорт.

К той же категории относятся лица с подозрением на коронавирус, чей отказ от лечения, карантина привел к распространению заболевания. Смертная казнь также предусмотрена за преднамеренный вред медицинским работникам, например, плевок во врача или повреждение защитной одежды.

Преднамеренная передача патогенов инфекционных заболеваний, приведшая к тяжким последствиям вплоть до гибели человека или серьезного ущерба государственной и частной собственности, карается пожизненным заключением или смертной казнью. Заражение без тяжких последствий грозит сроком от 3 до 10 лет лишения свободы.

Чиновникам смертная казнь грозит за попытку использовать вспышку заболевания ради личного обогащения, а ответственным сотрудниками предприятий – за производство и продажу поддельных или некачественных лекарств. Сокрытие симптомов коронавируса, а также фактов поездки в Ухань и провинцию Хубэй может расцениваться как предумышленная угроза общественной безопасности и повлечь наказание от трех лет лишения свободы до смертной казни.

«В настоящее время борьба с вспышкой нового типа коронавируса вступила в решающую стадию, и в этот критический момент небольшое число людей умышленно скрывают свою болезнь, симптомы, неправильно информируют об истории поездок, проживания и тесных контактах, в результате этих действий многие люди и даже медицинский персонал были инфицированы или попали в карантин», – цитирует РИА «Новости» заявление пекинского суда.

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