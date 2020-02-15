НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Религия
22:07 15 Февраля 2020 Просмотров 183   КомментариевКомментарии

Военнослужащим ВВС США разрешили носить тюрбаны и хиджабы

В ВВС США обновили свою политику в отношении дресс-кода и упростили процесс выдачи разрешения мусульманам и сикхам на ношение религиозных элементов одежды.

Ношение тюрбанов, хиджабов, а также бород и длинных волос, будет разрешено мусульманам и сикхам во время службы в том случае, если их внешний вид останется «опрятным и консервативным», сообщает CNN.

В соответствии с новыми поправками, процесс рассмотрения запросов военнослужащих, проходящих службу в США, не может превышать 30 дней, в остальных случаях – 60.

До сих пор сикхи и мусульмане могли только в индивидуальном порядке запрашивать у командования разрешения на ношение религиозных предметов одежды, и этот процесс зачастую занимал долгое время.

Организации сикхов и мусульман приветствовали решение ВВС США, назвав его шагом в правильном направлении.

Источник:
Тэги: мусульмане, хиджаб, сикхи, ВВС США

Новости по теме

Мусульманка подала в суд на авиакомпанию из-за того, что ее заставили снять хиджаб

Семья 13-летней Фатимы Абдельрахман подала в суд на авиакомпанию Air Canada за требование снять хиджаб перед полетом. Девочка назвала произошедшее дискриминацией.

В Болгарии женщину оштрафуют за хиджаб

Полицейские города Пазарджик в Болгарии задержали и отвели в полицейский участок женщину, которая прогуливалась по городу в хиджабе и без документов.

Американца приговорили к году тюрьмы за сорванный с мусульманки хиджаб

Суд в США приговорил Джилла Пэйна к году тюрьмы и штрафу в 100 тысяч долларов. Он в самолете с мусульманки сорвал хиджаб с криком: «Снимите, это Америка!».

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы