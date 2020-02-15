Военнослужащим ВВС США разрешили носить тюрбаны и хиджабы

В ВВС США обновили свою политику в отношении дресс-кода и упростили процесс выдачи разрешения мусульманам и сикхам на ношение религиозных элементов одежды.

Ношение тюрбанов, хиджабов, а также бород и длинных волос, будет разрешено мусульманам и сикхам во время службы в том случае, если их внешний вид останется «опрятным и консервативным», сообщает CNN.

В соответствии с новыми поправками, процесс рассмотрения запросов военнослужащих, проходящих службу в США, не может превышать 30 дней, в остальных случаях – 60.

До сих пор сикхи и мусульмане могли только в индивидуальном порядке запрашивать у командования разрешения на ношение религиозных предметов одежды, и этот процесс зачастую занимал долгое время.

Организации сикхов и мусульман приветствовали решение ВВС США, назвав его шагом в правильном направлении.

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